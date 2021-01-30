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NASA и SpaceX анонсировали второй запуск пилотируемого корабля к МКС

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NASA и SpaceX анонсировали второй запуск пилотируемого корабля к МКС

NASA и SpaceX планируют запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту после 20 апреля 2021 года. Вторая миссия сменит экипаж на американском сегменте Международной космической станции.
Об этом сообщает NASA.

Это будет первая миссия, в которой будут задействованы два международных члена экипажа. Астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган МакАртур будут выполнять функции командира космического корабля и пилота соответственно. Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт ЕКА (Европейское космическое агентство) Томас Песке присоединятся в качестве специалистов миссии.

Миссия стартует со стартового комплекса 39А Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

Ожидается, что Crew-2 прибудет на космическую станцию, чтобы встретиться с астронавтами, которые прилетели на станцию в рамках миссии SpaceX Crew-1.

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В течение некоторого времени астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС вместе с экипажем корабля Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и состоит из четырех человек.

Возвращение экипажа-1 запланировано на конец апреля или начало мая. Астронавты экипажа-2 вернутся осенью 2021 года.
NASA и SpaceX также продолжают подготовку к запуску миссии Crew-3 , которая в настоящее время намечена на осень этого года.

Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.

Отметим, американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

 

NASA, МКС, SpaceX
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