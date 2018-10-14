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Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»

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Порошенко пообещал не создавать «государственную церковь»

После получения томоса в Украине не будет «государственной церкви». Об этом 14 октября во время выступления на Софийской площади заявил президент Украины Петр Порошенко.

«У нас не было, нет и не будет „государственной церкви“. И в освященную томосом православную церковь никто никого не будет „приглашать“ силой. Это вопрос свободного выбора каждого верующего. ... Я гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с РПЦ. Это их выбор, и его надо уважать», — отметил глава государства, которого цитирует УП.

Порошенко при этом добавил, что также гарантирует, что государство защитит права тех священников и прихожан церкви Московского патриархата, которые «добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую православную поместную церковь».

«Общее развитие независимой церкви не может быть основанием для раздора и противостояния, насилия. Как только увидите людей, которые призывают „взять“ Киево-Печерскую лавру, храм или монастырь — знайте, это московская агентура! Не позволим Кремлю разжечь религиозную войну внутри государства» , - заявил президент.

Глава государства добавил, что участие в Соборе, после которого избранный предстоятель Украинской поместной церкви получит томос, примет также группа епископов церкви Московского патриархата, «которые между кремлевской звездой и крестом выбрали крест, а между Украиной и РФ — выбрали Украину».

«Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию киевской митрополии, осуществленной еще в конце 17 века. Ясно и недвусмысленно ним заявлено, что Русская Православная Церковь не имеет канонических прав на православную церковь в Украине, и наша УПЦ не имеет подчинения РПЦ, а Украина не была, не является и не будет канонической территорией российской церкви», — заявил Порошенко.

Также президент добавил, что вопрос Томоса и автокефалии для украинской православной церкви «выходит далеко за границы церковной жизни».

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«Это вопрос нашей независимости, вопрос нашей нацбезопасности, вопрос нашей государственности. Это вопрос всей мировой геополитики. И если это не так, то почему тогда решение Вселенского патриарха позавчера обсуждалось на Совете безопасности Российской Федерации под председательством Путина?», — добавил Порошенко.

Петр Порошенко, Томос
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