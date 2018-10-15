Трамп заявил, что в отличие от Обамы дал Украине оружие

Президент США Дональд Трамп отмечает, что он помогает Украине больше, чем его предшественник Барак Обама.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла», — заявил Трамп.

Он также добавил, что именно Обама «отдал часть Украины», которой сейчас руководит Россия.