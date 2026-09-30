Кабмін дозволив Укрзалізниці купувати локомотиви без проведення публічних тендерів

Кабінет міністрів дозволив Укрзалізниці купувати вживані локомотиви без проведення публічних тендерів. Такий порядок діятиме до 24 березня 2027 року.

Відповідна постанова №1181 була опублікована на сайті уряду.

Йдеться про закупівлю як самих залізничних локомотивів, так і запчастин до них.

Крім того, без тендерів УЗ зможе орендувати рухомий тяговий склад та замовляти послуги з його ремонту, транспортування, доставки та митного оформлення.

Раніше такі закупівлі мали проходити конкурентні процедури. Рішення Кабміну дозволить УЗ швидше купувати необхідну техніку та комплектуючі на тлі регулярних російських атак на залізничну інфраструктуру.