Высокорентабельные агрохолдинги не должны получать госдотации. Это не нормально, - нардеп Найем

В проекте госбюджета на 2019 год, который сейчас активно обсуждается Бюджетным комитетом Верховной рады, предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд грн. Львиную долю этих дотаций получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги — в частности владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк и собственник агрокомпании «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк.

Высокорентабельные производители курятины и яиц — принадлежащие долларовым миллиардерам — Юрию Косюку и Олегу Бахматюку снова планируют получить дотации в размере около 4 млрд гривен, прописанных в Госбюджете 2019. Это не нормально, но это можно остановить, пишет в своем блоге Народный депутат Украины Мустафа Найем.

«Много лет подряд главными потребителями государственной помощи были „нищие“ металлурги и энергетики, покупавшие дома и квартиры в Лондоне и на Лазурном берегу. Прошло время и в стране появилась новая элита. В последние несколько лет достойную конкуренцию металлургам в „пожирании“ госбюджета составили аграрии» — рассказывает нардеп.

«В прошлом году на поддержку животноводства было выделено 5,5 млрд гривен, в 2018 году — 6,3 млрд, которые, если верить премьер-министру Владимиру Гройсману, были направлены на помощь фермерам. Даже простой поверхностный анализ структуры этих дотаций показывает, что в 2017 и 2018 годах почти половину (!) всех средств, выделенных государством поддержку агропромышленного комплекса, получили две (!) компании — „Мироновский хлебопродукт“ и „Укрлендфарминг“. И это НЕ мелкие фермеры. Это НЕ село. Речь идет о двух крупнейших в стране агрохолдингов, — пишет Найем. — Обе компании — высокорентабельные производители курятины и яиц — принадлежат долларовым миллиардерам — Юрию Косюку и Олегу Бахматюку».

Согласно данным министерства финансов, в 2017 году из общей суммы 150 млн долл. США, выделенных государством на развитие животноводства, 53 млн. долл. США получил «Мироновский хлебопродукт» и 20 млн. долл. США — «Укрлендфарминг». Для сравнения, к примеру, в США средний размер государственной поддержки на одного производителя составляет менее 1 тыс. долл. (порядка 25 тысяч гривен), а в странах Европейского союза — 6,1 тыс. евро (до 200 тысяч гривен). В Украине эта цифра в 53 три раза больше, чем в ЕС, и примерно в 7 тысяч раз больше, чем в США.

«Что важно, в этом году Верховная рада попыталась вмешаться в эту диспропорцию и приняла закон, которым попыталась ограничить дотации „в одни руки“ до 7 млн. долл. США. Но правительство удивительным образом перенаправлено средства государственной поддержки на другую бюджетную программу и дотации получили...те же две компании! Так в проекте Госбюджета на 2019 год снова предусмотрены дотации в районе 4 млрд гривен. И они снова прописаны таким образом, что их львиную долю получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги», пишет народный депутат Мустафа Найем.

«Очевиден факт: уже второй год Кабинет министров Владимира Гройсмана с завидным упорством выделяет непропорционально большую поддержку двум конкретным компаниям в конкретной области, игнорируя решения парламента и голос здравого смысла», сетует нардеп.