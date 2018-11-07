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В Киеве протестовали против выделения госдотаций миллиардеру Юрию Косюку

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В Киеве протестовали против выделения госдотаций миллиардеру Юрию Косюку

Под Кабмином прошла массовая акция протеста — представители ГО «НА ВАРТІ СПРАВЕДЛИВОСТІ» требуют пересмотреть проект бюджета на 2019 год и направить государственные дотации, предусмотренные для миллиардера Юрия Косюка на медицину и армию, сообщают «Экономические Новости».

Издание напомнило, в проекте Госбюджета на 2019 год предусмотрены дотации на поддержку агросектора в районе 6 млрд грн. Львиную долю этих дотаций получат не мелкие фермеры, а крупные агрохолдинги — в частности миллиардеры Юрий Косюк и Олег Бахматюк. Об этом ранее заявил народный депутат Мустафа Найем. По его словам, в 2017 и 2018 почти половину средств, выделенных на государственную поддержку аграриев, было направлено на развитие компаний ПАО «Мироновский хлебопродукт» и Укрлендфарминг, которые не нуждались и не требуют государственной поддержки.

Кроме того, предприятие Косюка ООО «Винницкая птицефабрика» 1 ноября получило 618 миллионов гривень бюджетных дотаций, а всего за год — 812 млн. грн. Средства предоставлены по программе частичного возмещения стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.
В августе ООО «Винницкая птицефабрика» по этой же программе уже получило 187 млн грн. В целом же предприятие с начала года получило 806 млн грн.

Перед этим, 31 октября, на заседании правительство утвердило перераспределение расходов по программам поддержки агропроизводителей.

В результате на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) была увеличена программа компенсации стоимости животноводческих комплексов, доильных залов, предприятий по переработке сельхозпродукции без привлечения банковских кредитов.

Напомним, в 2017 году предприятия холдинга МХП получили рекордную сумму дотаций — 1,4 млрд гривень, или примерно 35% от общей суммы государственной поддержки аграрной отрасли. Вторым крупнейшим получателем дотаций стал «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка- 517 млн гривен.

При этом владелец «Нашей рябы» считает совершенно справедливым, что его компании получили 1,4 млрд грн государственных дотаций. Основной аргумент Косюка — компания уплатила больше налогов — 4,2 млрд грн, и она единственная в списке крупнейших налогоплательщиков страны, поэтому, якобы, заслуживает самые большие дотации.

Однако на самом деле агрохолднинг Косюка получил из бюджета больше, чем заплатил налогов.

«Агрохолдинг действительно перечислил в госбюджет в 2017 году 4,2 млрд грн. Подчеркиваю: именно перечислил, но не оплатил. Перечислил агрохолдинг 4,2 млрд грн, а сколько же он получил из бюджета? Еще больше — около 4,7 млрд грн. Эта сумма состоит из 1,4 млрд грн дотаций и 3,3 млрд грн возмещения НДС при экспорте. Как компания может получить из государственного бюджета больше средств, чем перечислила к нему? Запросто. Структура экспорта „МХП“ построена так, чтобы получать из бюджета возврат НДС дважды: один раз в виде дотации, а потом тот же самый НДС — при экспорте», — отмечает редактор «Экономической правды» Дмитрий Денков.

Читайте также: Налога на выведенный капитал не будет, а налоги повысят

Ранее издание «Новое время» оценило состояние Юрия Косюка в 908 млн долларов, с этим показателем он занял 8 место в списке 100 самых богатых украинцев.

Юрий Косюк, дотации, протест
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Среда, 7 ноября 2018
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