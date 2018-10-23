Мораторий на продажу земли может быть снят через Конституционный суд

Конституционный суд в ноябре 2018 года может рассмотреть обращение об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом народный депутат Алексей Мушак написал на своей странице в Facebook.

«Палата из трех судей ожидаемо отказалась открывать конституционное производство по земельному мораторию и переложила ответственность на большую палату, в которую входят все 18 судей КС», — написал он.

Как известно, ранее президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Напомним, 22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.