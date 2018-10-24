Disney планирует перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа

Киностудия Disney ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником по перезапуску серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил во вторник портал Deadline.

В материале говорится, что «продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках».

Риз и Верник ранее написали сценарий к двум частям «Дэдпула», «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Живое».

Портал отмечает, что пять частей франшизы за последние 14 лет принесли кинокомпании порядка $4,5 млрд.