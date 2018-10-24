Войти
Цену на газ не будут повышать до конца отопительного сезона
энергетика
Цену на газ не будут повышать до конца отопительного сезона
Климкин ожидает от России попыток дестабилизировать Украину перед выборами
позиция
Климкин ожидает от России попыток дестабилизировать Украину перед выборами

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

Disney планирует перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа

620
Disney планирует перезапустить «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа

Киностудия Disney ведет переговоры со сценаристами Реттом Ризом и Полом Верником по перезапуску серии приключенческих фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом сообщил во вторник портал Deadline.

В материале говорится, что «продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, а актер Джони Депп, скорее всего, не примет участие в съемках».

Риз и Верник ранее написали сценарий к двум частям «Дэдпула», «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Живое».

Читайте также: У рекордной лотереи в США с джек-потом в $1,6 млрд нашелся победитель

Портал отмечает, что пять частей франшизы за последние 14 лет принесли кинокомпании порядка $4,5 млрд.

кино, Пираты Карибского моря, Джонни Депп
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 октября 2018
Вторник, 23 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016