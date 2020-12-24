Netflix удалил из американской библиотеки все фильмы с Джонни Деппом

В американской библиотеке Netflix больше нет фильмов, в которых играет Джонни Депп, сообщает The Geekbuzz.

Стриминговый сервис пока не делал никаких официальных заявлений. Возможно, это простое совпадение и обновление контента, а может быть, запоздалая реакция то, что Джонни Депп проиграл судебный иск по делу о клевете в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд, которая утверждала, что мой ее избивал.

Накануне Netlix убрал имя Шайа Лабафа из оскаровской кампании фильма «Фрагменты женщины» после обвинений в насилии. Ранее певица FKA Twigs, бывшая девушка актера, обвинила его в сексуальной агрессии. Лабафа убрали из описания картины и из списка ее создателей.

На следующий день после обнародования решения суда не в пользу Джонни Деппа кинокомпания Warner Bros. предложила ему покинуть третью часть «Фантастических тварей 3». Актера в предыстории «Гарри Поттера» (он сыграл темного волшебника Гриндевальда) заменит Мадс Миккельсен.