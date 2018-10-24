У рекордной лотереи в США с джек-потом в $1,6 млрд нашелся победитель

Организаторы американской лотереи Mega Millions объявили о том, что в розыгрыше рекордного в истории джек-пота на сумму $1,6 млрд есть как минимум один победитель.
В сообщении организаторов указывается, что билет, в котором совпали все шесть цифр, был продан в штате Южная Каролина. При этом подсчет билетов в некоторых штатах все еще продолжается, и если будет выявлено несколько победителей, сумма будет поровну поделена между ними.
Джек-пот лотереи Mega Millions рос с июля, когда компания коллег в Калифорнии сообща выиграла $543 млн. Предыдущий рекорд в Mega Millions ($656 млн) был установлен в 2012 году, тогда приз был поделен между тремя победителями. Рекорд за всю историю розыгрышей в США принадлежит другой лотерее, Powerball — в начале 2016 года победитель получил $1,586 млрд.
Отмечается, что указанная сумма рассчитана для совокупных выплат в течение 30 лет. Если победитель решит забрать все деньги сразу, он получит всего $913 млн.
Шансы на победу в прошлом розыгрыше Mega Millions составляли 1 на 303 млн, при этом вероятность, что в этом туре будет выявлен победитель, была примерно 75%. При этом эксперты говорят о том, что большинство покупателей лотерейных билетов являются наиболее малообеспеченными гражданами.
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