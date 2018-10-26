Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью армянской службе Радио Свобода.
«Я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году», — сказал Болтон.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным в ноябре, когда оба лидера примут участие в мероприятиях, приуроченных завершению Первой мировой войны. Они состоятся в Париже 11 числа.
Напомним, что 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
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