Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон в 2019 году. Об этом он сообщил в интервью армянской службе Радио Свобода.

«Я передал приглашение президента Трампа президенту Путину посетить Вашингтон в следующем году», — сказал Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что он, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным в ноябре, когда оба лидера примут участие в мероприятиях, приуроченных завершению Первой мировой войны. Они состоятся в Париже 11 числа.

Напомним, что 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.