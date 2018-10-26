В Минске появится памятник Филиппу Орлику

Памятник украинскому гетману, автору первой европейской Конституции Филиппу Орлику будет возведен в столице Беларуси Минске, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Нас сближают действительно давние исторические связи. Например, хочу напомнить, что выдающийся украинский гений, автор первой европейской конституции Филипп Орлик также родился на белорусской земле, в Минской области. И мы договорились, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении в Минске памятника этому выдающемуся украинскому и белорусскому деятелю», — сказал он на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу в Гомеле.

Напомним, Филипп Орлик — ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, перешедшего на сторону Карла XII. После смерти Мазепы Орлик был провозглашён в Бендерах гетманом в изгнании.

Автор политико-правового проекта, известного как Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года, который, по замыслу Орлика, должен был принять Карл XII в случае победы в Северной войне за услуги, оказанные казаками в помощь Швеции против России. После поражения Швеции и подписания Ништадтского мирного договора вступление в силу документа, составленного Орликом, стало невозможным.