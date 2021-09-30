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Украинская делегация группе по Донбассу больше не хочет встречаться в Минске

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Украинская делегация группе по Донбассу больше не хочет встречаться в Минске

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч, но не в Минске, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин.

«Наши консультации с марта прошлого года проходят в формате видеоконференции. То есть, на экране находится человек, а рядом с ним ещё двое. Тем более, никто же из нас не знает, кто еще в действительности за экраном находится. Это к вопросу о конфиденциальности переговорного процесса. Именно поэтому Украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам», — рассказал Костин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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По его словам, в настоящее время уже идут соответствующие консультации, но речи о возврате очных встреч в Минске нет.

«Единственная наша позиция — должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы, безусловно, не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации», — сказал он.

Минск, ТКГ
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