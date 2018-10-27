В Кривом Роге на автодроме автомобиль наехал на зрителей, есть пострадавшие

В городе Кривой Рог (Днепропетровская область) на автодроме «Кривбасс-экстрим» автомобиль наехал на людей, пострадали четыре человека, пишет городской портал krivbass.city.

По информации издания, в субботу во время проведения заключительного этапа гонок на выживание один из автомобилей, который выполнял трюки, наехал на зрителей. «Машина сбила несколько человек и врезалась в припаркованное авто», — отмечается в сообщении.

Ссылаясь на данные полиции, сообщается, что пострадали две женщины и два ребенка. Всех пострадавших госпитализировали в больницы города. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Народный депутат Андрей Гальченко написал на своей странице Фейсбук, что предварительно у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза.