Нацбанк уже отсудил у Коломойского миллиард и хочет продолжать

Украинские суды 19 раз подтвердили правоту Национального банка в спорах со структурами, связанными с экс-акционером «Приватбанка» Игорем Коломойским, на сумму около 1 миллиард гривен. Об этом написал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук в своей колонке на Экономической правде.

«Четыре месяца назад Национальный банк подал 148 исков против бизнесмена и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн», — сообщил Григорчук.

По его словам, цель этих исков — заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Игорь Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что будут погашены кредиты рефинансирования.

Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующим договорам получил обеспечения от подконтрольных Коломойскому компаний. В обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: «Буковель», «Биола», самолеты МАУ, агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

«Уже сейчас можем говорить о первых успехах при рассмотрении этих исков, ведь за последние два месяца хозяйственные суды приняли 19 решений в пользу Национального банка на общую сумму 947 млн грн», — написал менеджер НБУ.

«Некоторые из принятых 19 судебных решений уже вступили в законную силу. Это открыло перед Национальным банком возможность начать процедуру обращения взыскания залогового имущества путем его продажи на публичных торгах», — добавил он.

Национальный банк возлагает надежду на судебные иски лично к гражданину Игорю Коломойскому. В 2015 году он поручился перед НБУ за «Приватбанк» всеми своими доходами и имуществом.

«Теперь мы готовы это личное поручительство „обналичить“, подав 5 исков против него в Хозяйственный суд Днепропетровской области и суд первой инстанции в Женеве», — написал Григорчук.

10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Генпрокурор Юрий Луценко также сообщал, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.