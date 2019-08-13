Нацбанк подал встречный иск против Коломойского на 4,3 миллиарда

Национальный банк подал против экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского иск в суд, в котором требует взыскать с олигарха 4,26 миллиарда гривен по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал Приватбанку под поручение Коломойского.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Северного апелляционного суда.
Отмечается, что первоначальный иск в этом деле — иск Коломойского против Нацбанак: экс-совладелец Приватбанка просит суд признать недействительным свою поручительство по кредиту рефинансирования.
Олигарх аргументировал свою позицию тем, что заключенный договор поручительства является недействительным, поскольку его заключили «на основании противоправных постановлений НБУ».
Напомним, что правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации финучреждения.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной.
В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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