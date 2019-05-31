Суд перенес рассмотрение иска Коломойского к НБУ на 9,2 млрд грн

Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам. Об этом сообщили в Национальном банке.
Суд мотивировал такое решение тем, что НБУ должен предоставить дополнительные документы по этому делу.
20 мая судья Хозяйственного суда Киева Вадим Босый принял решение перенести на 31 мая рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования, по которым Нацбанк Украины выдал ПриватБанку 9,2 млрд грн и личных поручительств по ним Игоря Коломойского.
В НБУ изданию сообщили, что суд вытребовал у НБУ документы за 15 лет деятельности.
При этом судьей Босым было отказано в удовлетворении ходатайства НБУ о закрытии производства по делу за злоупотребление Коломойским своими процессуальными правами, которые заключаются в обращении с заведомо ложным иском, не имеющим цели в защите нарушенного права.
Кроме того, судьей даже не было рассмотрено заявление Приватбанка о разъяснении своего решения об объединении пяти самостоятельных исков, не связанных общими доказательствами, в одно производство.
Ранее сообщалось, что судья Босый объединил 5 исков Коломойского в одно производство вопреки отсутствия связи между ними и в нарушение Хозяйственно-процессуального кодекса Украины.
Юристы говорят, что этим делом Коломойский решил подстраховать решение Печерского суда Киева от 20 апреля, которым были разорваны договора его личного поручительства по соответствующему рефинансированию, полученному до национализации ПриватБанка. НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.
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