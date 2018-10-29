Меркель официально заявила, что уйдет из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не будет претендовать на пост главы кабинета министров на следующих выборах в 2021 году. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине.
«Четвертый срок канцлера — мой последний, — отметила она. — В 2021 году я не буду кандидатом на должность канцлера и не буду претендовать на место в Бундестаге».
«Говорю для протокола — я вообще больше не буду занимать должностей в политике», — добавила она.
Меркель также подтвердила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на должность председателя Христианско-демократического союза. «На следующем съезде ХДС в декабре я не буду претендовать на должность председателя партии», — сказала она.
При этом Меркель выразила готовность в полной мере исполнять функции главы правительства, несмотря на предстоящий уход с должности председателя ХДС. «Я готова и дальше работать на должности канцлера до 2021 года», — отметила она.
Политик возглавляет ХДС с 2000 года, правительство — с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.
По данным BILD, решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, «Зеленые» — 19,8%, «Альтернатива для Германии» — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, «Левые» — 6,3%.
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