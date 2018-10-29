В Стамбуле открыли первую очередь крупнейшего в мире аэропорта

Церемония ввода в строй первого этапа нового аэропорта, который в будущем станет крупнейшим в мире, прошла в Стамбуле. Ее транслировало местное телевидение.

Ранее президентский самолет лидера страны Тайипа Эрдогана приземлился в новом аэропорту, став первым воздушным судном, совершившим там посадку. После этого он вместе со своей супругой Эмине Эрдоган объехал новый аэропорт за рулем электромобиля и приобрел первый символический билет.

Планируется, что новый аэропорт станет одним из главных мировых хабов и изменит трафик между континентами. До полного ввода нового аэропорта в строй международный аэропорт Ататюрка продолжит функционировать.

«После того как новый аэропорт станет эксплуатироваться на полную мощность, аэропорт имени Ататюрка, сохраняя свой статус, будет закрыт для коммерческих рейсов. Аэропорт Ататюрка будет продолжать свою деятельность под тем же именем, став площадкой для таких мероприятий, как авиационные ярмарки, так и других видов деятельности», — добавил турецкий лидер.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon с предложением на сумму 26,14 миллиарда евро.

Строительство аэропорта продолжалось четыре года, было задействовано 10 тысяч рабочих.

Общая площадь территории аэропорта составляет 76,5 миллиона квадратных метров. Новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

В первое время аэропорт будет работать с частичной нагрузкой, преимущественно по внутренним направлениям. Первые рейсы будут осуществлены в Анкару, Анталью и Измир в начале ноября. Первые международные рейсы — в Баку и на Северный Кипр. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года.

После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям. Планируется, что ежедневно из аэропорта будут совершать вылеты около двух тысяч самолетов.