Названы самые продаваемые в мире автомобили

Самый популярный автомобиль в мире — Toyota Corolla во всех модификациях. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Focus2move.
За первые семь месяцев было продано 816 748 автомобилей. Второе место занял Ford F-Series с 722 566 проданными экземплярами. Третье место досталось Volkswagen Golf (572 772 проданные машины).
За ним вплотную идут Honda Civic (563 333) и Toyota RAV4 (561 601). Как отмечает агентство, обе марки могут потеснить Golf к концу года.
Также в десятку популярных автомобилей попали Volkswagen Tiguan (539 463), Volkswagen Polo (499 462), Honda CR-V (460 904), Toyota Camry (454 094) и Chevrolet Silverado (430 708).
Ранее стало известно, что британская компания Dyson, специализирующаяся на производстве пылесосов, решила начать сборку электромобилей в Сингапуре.
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