Космонавты на МКС защищаются от радиации пачками салфеток

Космонавты обкладывают стены кают на Международной космической станции пачками влажных салфеток в случае угрозы роста радиационного облучения после солнечных вспышек, рассказал во время трансляции на сайте Роскосмоса российский космонавт Сергей Прокопьев.
«На нашу экспедицию не приходилось таких вспышек. Я знаю, что раньше были такие случаи, особенно при больших магнитных бурях экипаж предупреждали о том, что на Солнце произошло и, возможно, будет определенное увеличение излучения. Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены и это уменьшает количество поглощенной радиации. Замечено уже, что вода — один из лучший способов от проникновения радиации», — сказал он.
В сентябре 2017 года на Солнце произошла череда вспышек. Тогда Роскосмос заявил, что защиты на МКС достаточно для обеспечения радиационной безопасности экипажа.
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