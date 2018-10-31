Топ-менеджер Alphabet ушел в отставку после обвинения в домогательствах

Топ-менеджер владеющего Google холдинга Alphabet Ричард Деволт покинул свой пост без выплаты выходного пособия после обвинений в домогательствах. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, о домогательствах Деволта ранее объявила газета The New York Times. Так, в газете описывался случай, как он делал непристойные предложения инженеру, с которой он проводил собеседование. Тем не менее, об инциденте девушка сообщила только спустя два года.

Сам топ-менеджер не отрицал вину и попросил прощение за «ошибки».

Накануне, 26 октября, гендиректор Google Сундар Пичаи в письме заявил, что за два года компания уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах, из них 13 человек — топ-менеджеры.

Данное письмо Пичаи написал в ответ The New York Times, в которой Google обвинили в поддержке создателя мобильной операционной системы Android Энди Рубина. Рубин ушел из компании в конце октября 2014 года после скандала с домогательствами. По данным газеты, Google выплатила ему $90 млн после его ухода, несмотря на обвинения.