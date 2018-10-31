Из-за визита Меркель завтра в Киеве будут перекрывать улицы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) информирует о возможных временных ограничениях дорожного движения в столице в четверг в связи с визитом федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину.
Как сообщает в среду пресс-служба КГГА, 1 ноября ориентировочно с 11:00 до 20:00, возможны ограничения движения по автодорогам, в частности, просп. Бажана, Набережное шоссе, Парковая дорога, Владимирский спуск, Европейская площадь, ул.Грушевского, ул.Шелковичная, ул.Институтская, ул.Крещатик, ул.Михайловская, ул.Владимирская, ул.Большая Житомирская.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, где обсудит с президентом Украины Петром Порошенко выполнение минских соглашений и ситуацию на Донбассе.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016