Из-за визита Меркель завтра в Киеве будут перекрывать улицы

Киевская городская государственная администрация (КГГА) информирует о возможных временных ограничениях дорожного движения в столице в четверг в связи с визитом федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину.

Как сообщает в среду пресс-служба КГГА, 1 ноября ориентировочно с 11:00 до 20:00, возможны ограничения движения по автодорогам, в частности, просп. Бажана, Набережное шоссе, Парковая дорога, Владимирский спуск, Европейская площадь, ул.Грушевского, ул.Шелковичная, ул.Институтская, ул.Крещатик, ул.Михайловская, ул.Владимирская, ул.Большая Житомирская.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, где обсудит с президентом Украины Петром Порошенко выполнение минских соглашений и ситуацию на Донбассе.