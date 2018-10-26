Меркель едет в Киев обсуждать минские договоренности

Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, где обсудит с президентом Украины Петром Порошенко выполнение минских соглашений и ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель немецкого ФРГ Ульрике Деммер.

«В четверг канцлер отправится в Киев, где ее примет президент Украины Петр Порошенко. В центре внимания последующих переговоров будут двусторонние отношения, а также конфликт на востоке Украины и реализация минских договоренностей», — сказала она. По итогам встречи запланирована совместная пресс-конференция.

Меркель также проведет встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, а также с председателями фракций в Верховной Раде и пообщается со студентами.

Деммер подчеркнула, что, с точки зрения правительства ФРГ, минские договоренности «остаются единственной основой и путем выхода из конфликта» на Донбассе. «Важно иметь политическую волю к полному выполнению этих 13 пунктов Комплекса мер», — добавила представитель Кабмина ФРГ, подчеркнув необходимость установления перемирия, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, восстановления гражданской инфраструктуры в свете региональных выборов, которые, по ее словам, «должны быть проведены в соответствии с украинским законодательством».