Россия и Казахстан намерены довести товарооборот до $20 млрд и перейти на нацвалюты

РФ и Казахстан намерены довести взаимные расчеты в нацвалютах до 70% в течение ближайших 1-2 лет. При этом товарооборот между странами может составить $20 млрд уже в этом году.
Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам переговоров глав правительств России и Казахстана Дмитрия Медведева с Бакытжаном Сагинтаевым в расширенном составе.
«Между нашими странами показатель расчетов в национальных валютах постоянно увеличивается. За последний год он составил более 60%. Наша задача... увеличить этот показатель до 70%. Для этого есть все основания», — сказал он.
«За прошлый год общий объем товарооборота составил более $17 млрд, рост — на 30%. В этом году мы видим продолжение высоких темпов нашего взаимодействия экономического, и, по нашим планам, мы выйдем на товарооборот около $20 млрд в текущем году», — также отметил Силуанов, которого процитировало агентство ТАСС.
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