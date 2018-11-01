«Укрпошта» может прекратить платить зарплаты сотрудникам

ПАО «Укрпошта» исчерпало все финансовые резервы, которыми обладала и не сможет выплачивать зарплаты сотрудникам в случае, если тариф на доставку пенсий не будет изменен, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на пресс-конференции в Киеве в четверг. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
«Укрпошта» использовала все резервы, какие у нее были. Если не принять очень быстро меры для исправления ситуации, то у нас не хватит денег для выплаты заработной платы работникам, в частности, почтальонам и операторам. Это значит, что они не понесут пенсии и почту. Резервы, которые имелись в «Укрпоште» — использованы«, — подчеркнул он.
По словам главы компании, решение вопроса с тарифами «Укрпошта» имело бы позитивный финансовый результат в размере 490 млн грн.
«К сожалению, имеем минус более 500 млн грн убытка (по итогам января-сентября — Ред.)», — сказал Смелянский.
Отметим, что в сентябре гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский уже заявлял, что компания планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден.
Ранее Смелянский неоднократно говорил об убыточности услуги по доставке пенсий для «Укрпошты» и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий. Он также заявлял о готовности закрыть 7000 сельских отделений, чтобы сэкономить средства.
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