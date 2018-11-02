Между Украиной и Катаром заработал безвизовый режим

С сегодняшнего дня между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим. Все формальности для реализации проекта были урегулированы в конце октября во время визита министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Нацполиции Сергея Князева в Катар.
Как вчера сообщал Укринформ со ссылкой на министра внутренних дел Авакова, Украина и Катар завершили все формальности, поэтому со 2 ноября между Украиной и Катаром начинает работать безвизовый режим.
Также Украина и Катар договорились о полицейском сотрудничестве и совместной борьбе с киберпреступностью и наркотрафиком.
Государство Катар — страна в Персидском заливе. Почти вся территория страны представляет собой пустыню. Основу экономики Катара составляет добыча и переработка нефти (70% государственных доходов, более 60% валового внутреннего продукта и примерно 85% доходов от экспорта). Все более важным становится производство и экспорт природного газа.
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