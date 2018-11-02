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Коломойский считает, что санкции РФ согласовывались с Банковой

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Коломойский считает, что санкции РФ согласовывались с Банковой

Игорь Коломойский предполагает, что Россия согласовывала с украинской стороной введения санкций против украинских граждан и компаний. Так он объяснил отсутствие своего имени в санкционном списке в комментарии УНИАН.

«Мне кажется, этот список редактировалось на Банковой (в Администрации президента Украины — Ред.)», — заявил олигарх и экс-руководитель Днепропетровской областной госадминистрации.

«Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, работал почтальоном Медведчук», — сказал Коломойский.

«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — убежден он.

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы — медийная компания StarLightMedia, не очень большой банк Кредит-Днепр и другие.

«На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем свидетельствуют регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской», — сказал бизнесмен, который сейчас не живет в Украине.

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Напомним, что 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В санкционный список попали более сотни депутатов, включая сына президента Алексея Порошенко, но не попал сам Петр Порошенко, его «правая рука» Игорь Кононенко и многие их бизнесы.

Игорь Коломойский, санкции
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