США отменили санкции в отношении двух турецких министров

Соединенные Штаты отменили введенные ранее санкции в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Соответствующую информацию распространил в пятницу американский Минфин.
Министерство финансов США включило Гюля и Сойлу в этот список 1 августа из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону, проживавшему в районе турецкого Измира и арестованному в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (FETO). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 году.
Санкции были введены в рамках принятого Конгрессом США в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Как отметил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены по указанию президента США Дональда Трампа.
12 октября суд турецкого города Измир приговорил Брансона к трем годам тюрьмы, однако постановил освободить его из-под стражи, приняв в расчет уже отбытый им в процессе рассмотрения дела срок, а также снял с него запрет на выезд из страны. После освобождения Брансона и возвращения его в США президент Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Турция могут наладить великолепные отношения.
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