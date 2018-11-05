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Суркис был клиентом осужденного за отмывание денег букмекера Тринчера, - The Smoking Gun

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Суркис был клиентом осужденного за отмывание денег букмекера Тринчера, - The Smoking Gun

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис был клиентом осужденного за отмывание десятков миллионов долларов через международные букмекерские конторы Вадима Тринчера, сообщает издание The Smoking Gun.

Тринчер является выходцем из России. В 2014 году он был приговорен судом США к пяти годам тюрьмы за рэкет, вымогательство, организацию незаконного игорного бизнеса и отмывание денег.

«Тринчер сыграл ключевую роль в организации преступной группировки ( „Тайваньчик-Тринчер“, — ред.), которая, начиная с 2006 года, отмыла в общей сложности около 100 миллионов долларов через азартные игры и букмекерство», — напоминает издание.

По данным американских правоохранительных органов, группировка Тринчера держала международный спортивный тотализатор, обслуживавший богатых людей из России, Украины и ЕС. Так, в ходе расследования, которое привело к уголовным обвинениям в отношении Тринчера, агенты ФБР получили разрешение суда на прослушивание его сотового телефона в течение нескольких месяцев.

«Прослушивая телефон Тринчера, агенты обнаружили, что его клиенты делали огромные ставки на азартные игры. Во время беседы, датированной апрелем 2012 года, Тринчер и его коллега обсудили, как один человек должен был заплатить 2,3 млн долл., а житель Монако — 500 тыс. долл. за четыре месяца задолженности.

Следователи также узнали, что клиентура Тринчера включает в себя многочисленных миллиардеров, в том числе, московского титана недвижимости Романа Манаширова и Игорь Суркиса, владельца киевского „Динамо“, самой большой футбольной команды Украины», — пишет издание.

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Напомним, по данным американского издания The Sports Daily, фамилия вице-президент УЕФА Григория Суркиса попала в отчеты финансовых расследований ФБР как участника коррупционных действий «в футбольном мире».

После этого, по информации издания, Суркиса старшего стали избегать в УЕФА.

Игорь Суркис, Вадим Тринчер
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