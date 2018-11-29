Военное положение «заставит» таких, как Суркисы отвечать за неуплату военного сбора, - ветеран АТО

Военное положение в Украине длится уже пятый год. Но, констатация этого на уровне указа Президента автоматически ужесточает ответственность для тех, кто не исполняет Законы. Этот факт дает надежду на то, что такие, как Суркисы ответят за свою алчность и попытки разбогатеть на экономии военного налога. Об этом в авторском блоге написал ветеран АТО, боевой офицер Сергей Белошицкий.

По его словам, несмотря на продолжение военных действий на Востоке страны, есть те, кто предпочитают не замечать вооруженного конфликта.

«В 10 областях Украины введено военное положение...

Сегодня ведутся дискуссии на тему, как долго ВП продлиться. Мое мнение, что оно длиться уже пятый год подряд.

Ежедневные сводки с фронта о раненных и погибших — это разве не ВП?

Постоянные обстрелы мирных жителей на Востоке со стороны „самопровозглашенцев“ — разве не ВП?

Дети, осиротевшие из-за неназванной войны — не ВП?

Волонтеры, который по крупицам собирают помощь армии — тоже не ВП?

Поэтому, мы все живем в состоянии ВП уже давно и формальное признание этого — скорее политика, нежели что-то другое. Разница лишь в том, что кто-то осознает, что Украина переживает самый настоящий вооруженный конфликт и не может оставаться безучастным к этой трагедии. А кто-то все это время продолжает делать вид, что ничего не происходит, кушая свой свежеиспеченный хлеб в теплых домах и квартирах», — написал он.

К числу последних Белошицкий отнес собственников ФК «Динамо» братьев Суркисов.

«Да, я все о том же, потому что не могу спокойно наблюдать за тем, как на нас плюют с высокой горы.

Нелепая попытка Игоря Суркиса заявить и легальных зарплатах футболистов клуба вызвала горечь. Он трусливо продолжил врать, вместо того, чтобы набраться смелости, признать ошибку и перечислить со своих офшоров военный сбор на нужды украинской армии», — отметил ветеран АТО.

Он также добавил, что констатация на уровне указа Президента военного положения в стране автоматически ужесточает ответственность для тех, кто не исполняет Законы.

«Поэтому, у меня есть надежда, что такие, как Суркисы рано или поздно, но ответят за свою алчность и попытки разбогатеть на экономии военного налога», — добавил офицер.

Белошицкий также написал, что каждый из ветеранов АТО, в свою очередь, «готов в любую минуту ухватить всегда собранный рюкзак и отправиться туда, где нашей стране будет нужна помощь».

Напомним, ранее участники АТО призвали братьев Суркисов уплатить военный сбор в полном объеме. По информации военных, ФК «Динамо» уклоняется от уплаты налогов путем декларации минимальных заработных плат футболистов, а также путем финансирования ФК через кипрский офшор «Динамо Киев ЛДТ».

Отметим, что по итогам 2017 года «Динамо» уплатило военный сбор в размере всего 830 тыс. грн, в то время как аналогичные отчисления «Шахтера» составили порядка 30 млн. грн. Согласно данным СМИ в течении последних трех лет «Динамо» не доплатило в бюджет страны около 30 млн. долларов налоговых сборов.

Игорь Суркис в ответ на обвинения в неуплате налогов завил, что его игроки не получают заплат в конвертах, однако президент клуба так и не смог пояснить, почему гонорары динамовцев в налоговых декларациях составляют смешные 18-20 тыс. грн. в месяц.