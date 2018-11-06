Британцы уже передумали и хотят остаться в ЕС

Большинство британцев проголосовали бы за сохранение страны в составе ЕС в случае второго референдума относительно членства. Таковы результаты опроса Survation для вещателя Channel, передает Reuters.

Сейчас дальнейшее членство в ЕС поддерживают 54% опрошенных. За то, чтобы выйти из блока готовы проголосовать 46%.

При этом те, кто поддерживает членство в ЕС, отмечают, что на референдуме в 2016 году не было известно окончательное видение договоренности между ЕС и Британией после ее выхода, поэтому народу нужно дать право проголосовать повторно.

Британия должна выйти из ЕС 29 марта следующего года, хотя Лондон и Брюссель до сих пор не согласовали условия соглашения, которое будет регулировать отношения между ЕС и Британией после Brexit.