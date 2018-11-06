Итоговое соглашение по Brexit готово на 95%

Итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit готово на 95%. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила вечером в понедельник в телефонном разговоре с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщает канцелярия главы британского правительства.

«Премьер-министр изложила канцлеру последнюю информацию о ходе переговоров по Brexit, сказав, что в настоящее время завершена работа над 95% соглашения о выходе Великобритании из ЕС, и что она уверена в том, что решение по североирландскому „бэкстопу“ (режиму поддержки сохранения Ольстера в составе общего рынка ЕС — Ред.) может быть найдено», — говорится в этом сообщении. Мэй добавила, что власти Соединенного Королевства стремятся к быстрому продвижению вперед в вопросе согласования сделки по Brexit, и что обе стороны переговоров прилагают максимум усилий для того, чтобы достичь итогового соглашения.

В свою очередь, Курц заявил, что в качестве страны — председателя ЕС Австрия готова оказывать и Лондону, и Брюсселю содействие на пути скорейшего заключения окончательной сделки по Brexit.

Во вторник в лондонской резиденции британского премьера должно состояться заседание кабинета министров, на котором, как ожидается, Мэй постарается заручиться поддержкой правительства в вопросе о созыве внеочередного саммита ЕС для утверждения итогового соглашения об условиях выхода страны из сообщества. Однако, как утверждает газета The Sun, группа из 12 министров во главе с руководителем министерства по вопросам Brexit Домиником Раабом и министром иностранных дел Джереми Хантом постараются донести до премьера, что ей следует убедить власти ЕС изменить свою позицию по вопросу «бэкстопа» Северной Ирландии. Прежде всего они настаивают на том, чтобы Лондон обладал правом самостоятельно решать, насколько долгим будет пребывание всей Великобритании в единой таможенной зоне с ЕС с целью поддержки существования прозрачной границы между выходящим из ЕС Ольстером и остающейся в нем Ирландией.

Проблема контроля ирландской границы пока остается главным препятствием на переговорах между Лондоном и Брюсселем. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но пока так и не решили, каким образом достичь этой цели, не нарушая целостности европейского таможенного союза и одновременно единого рынка ЕС, которые покидает Великобритания.