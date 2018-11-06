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Таиланд отменяет визовый сбор для туристов из Украины

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Таиланд отменяет визовый сбор для туристов из Украины

Кабинет министров Таиланда во вторник согласился освободить туристов из ряда стран, в том числе и из Украины, с 1 декабря по 31 января 2019 года от уплаты визового сбора по прибытии. Как сообщила газета Bangkok post, инициатива призвана увеличить туристический поток.

Представитель правительства отметил, что кабмин согласился отменить плату в размере 2000 батов ($60) для иностранцев из 21 страны, которые прибывают в Таиланд на 15 дней. Теперь обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа — Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогут посетить королевство без оплаты визы. По данным Иммиграционного бюро, число туристов, получающих визы по прибытии, продолжает падать с января 2016 года. Ожидается, что инициатива поможет увеличить турпоток на 30%.

Мера направлена также на возвращение в страну китайских туристов, число которых после кораблекрушения на Пхукете, когда погибли 47 человек, сократилось. По некоторым оценкам, благодаря инициативе королевство может посетить до конца года до 40 млн иностранцев вместо ожидаемых 38 млн.

Согласно информации министерства туризма и спорта Таиланда, в сентябре общее число туристов составило 2,65 млн человек, что на 2,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. 648 тыс. из них были из Китая, что на 14,9% меньше чем за тот же месяц 2017 года. Доходы национальной туротрасли также снизились на 11,5% и составили 36,87 млрд батов ($1,13 млрд).

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За девять месяцев 2018 года Таиланд посетило 28,5 млн иностранных туристов (на 8,7% больше, чем за тот же период в прошлом году). В поездках они потратили 1,4 трлн батов ($42,9 млрд), что на 10,9% больше, чем за девять месяцев 2017 года.

Таиланд
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Вторник, 6 ноября 2018
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