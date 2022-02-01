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Таиланд снова отменяет карантин для привитых туристов

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Таиланд снова отменяет карантин для привитых туристов

В Таиланде с 1 февраля вновь запускают программу Test&Go для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало издание Bangkok Post, теперь у лиц, вакцинированных от COVID-19, будут брать тест на коронавирус по прибытии в Таиланд, а затем еще один — спустя пять дней. Прибывающие в страну также должны будут предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Данную программу отменили около месяца назад из-за быстрого распространения штамма «омикрон» и противоречивых данных об эффективности вакцин против него.

Издание отмечает, что этот шаг нацелен на поддержку туристического сектора страны, который сильно пострадал во время пандемии.

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Власти страны также приняли решение разрешить ресторанам продавать алкоголь до 23:00, ранее действовал запрет на продажи после 21:00. Бары и ночные клубы остаются закрытыми.

За время пандемии в Таиланде зафиксировали 2,35 млн случаев коронавируса, почти 22 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

Таиланд, коронавирус
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