Кабмин создал Фонд развития инноваций

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций. Такое решение было принято Кабмином на заседании в среду с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок.
В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентство «Интерфакс-Украина» отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.
Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.
Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обращались к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания «фонда фондов» для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.
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