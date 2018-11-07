Кабмин создал Фонд развития инноваций

Кабинет министров решил создать Фонд развития инноваций. Такое решение было принято Кабмином на заседании в среду с учетом доработки государственно-финансовым департаментом секретариата Кабмина в трехдневный срок.

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, текстом которой располагает агентство «Интерфакс-Украина» отмечается, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 50 млн грн на обеспечение функционирования Фонда развития инноваций, распорядителем которых назначен госфиндепартамент секретариата Кабмина.

Планируется, что фонд обеспечит стимулирование инновационной деятельности в Украине, коммерциализацию результатов научно-технических разработок, выход на рынок новых товаров и услуг, обеспечит предоставление финансовой поддержки инновационным компаниям и проектам, а также будет способствовать поиску и привлечению инвестиций в такие проекты.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал запуск Фонда развития инноваций в июле 2018 года.

Летом 2016 года представители инвестиционного и IT-рынков обращались к президенту Украины Петру Порошенко за поддержкой государством идеи создания «фонда фондов» для инвестирования в существующие и новообразованные венчурные фонды и IT-стартапы.