Издатели словаря Collins выбрали слово года

Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало single-use («одноразовый»).

«Термин single-use, описывающий предметы, неограниченное использование которых обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и цепочке питания, назван словом 2018 года Collins. Single-use относится к продукции — часто пластику — которая „производится для однократного использования“ перед выбрасыванием. Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов — соломинки, бутылки и пакеты — привели к разворачиванию компании по сокращению их использования», — говорится в сообщении издательства.

Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.

В шорт-лист претендентов на звание слова года, среди прочих, вошли также backstop (термин, используемый для обозначения юридических договоренностей касательно статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit), gammon (буквально «окорок», слово используется для описания мужчин средних лет с красными лицами и реакционными взглядами, сторонников Brexit), а также MeToo («Я тоже», термин стал обозначать движение против сексуальных домогательств, прежде всего, на работе).

​Словом прошлого, 2017 года, Collins выбрал выражение fake news («фейковые новости»), которое активно использует президент США Дональд Трамп. До этого словом года был Brextit.