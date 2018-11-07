Издатели словаря Collins выбрали слово года

Словом 2018 года по версии издателей словаря Collins Dictionary стало single-use («одноразовый»).
«Термин single-use, описывающий предметы, неограниченное использование которых обвиняют в нанесении вреда окружающей среде и цепочке питания, назван словом 2018 года Collins. Single-use относится к продукции — часто пластику — которая „производится для однократного использования“ перед выбрасыванием. Фотографии пластиковых предметов, плавающих в самых отдаленных районах океанов — соломинки, бутылки и пакеты — привели к разворачиванию компании по сокращению их использования», — говорится в сообщении издательства.
Collins Dictionary отмечает, что с 2013 года словосочетание стало употребляться в четыре раза чаще, по мере повышения уровня информированности общественности о данной проблеме.
В шорт-лист претендентов на звание слова года, среди прочих, вошли также backstop (термин, используемый для обозначения юридических договоренностей касательно статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit), gammon (буквально «окорок», слово используется для описания мужчин средних лет с красными лицами и реакционными взглядами, сторонников Brexit), а также MeToo («Я тоже», термин стал обозначать движение против сексуальных домогательств, прежде всего, на работе).
Словом прошлого, 2017 года, Collins выбрал выражение fake news («фейковые новости»), которое активно использует президент США Дональд Трамп. До этого словом года был Brextit.
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