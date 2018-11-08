Еврокомиссар Хан едет в Украину

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан в рамках визита в Украину 9 ноября проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

«9 ноября Украину посетит европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. Главная цель его визита — обсудить прогресс в осуществлении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации. Во время своего визита Хан встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, руководителем НАБУ Артемом Сытником», — говорится в релизе представительства Евросоюза в Украине.

На встрече с Гройсманом еврокомиссар представит ему новый регулярный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации. В документе содержится оценка прогресса, который Украина достигла в рамках Соглашения об ассоциации в прошлом году.

Хан также проведет встречи с представителями гражданского общества — он планирует обсудить с ними последние нападения на активистов. В знак поддержки государственных медиа еврокомиссар встретится с представителями общественного вещателя — руководством и наблюдательным советом.

Кроме того, вместе с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани еврокомиссар подпишет соглашение ЕС-ПРООН по поддержке Евросоюзом востока Украины (новая программа ЕС с бюджетом в EUR50 млн).