Войти
Гройсман похвастался успехами в борьбе с контрабандой
официально
Гройсман похвастался успехами в борьбе с контрабандой
Порошенко считает, что это РФ подрывает доверие украинцев к власти
дружба народов
Порошенко считает, что это РФ подрывает доверие украинцев к власти

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

регулирование
RSS

НБУ упростит перевод валюты за рубеж и облегчит конвертацию внутри страны

450
НБУ упростит перевод валюты за рубеж и облегчит конвертацию внутри страны

Национальный банк обнародовал проекты постановлений, которыми планируется упростить ряд ограничений на переводы средств за рубеж и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках. Данные постановления должны обеспечить выполнение закона «О валютной либерализации», сообщает пресс-служба НБУ.

В целом, предложенное новое валютное регулирование содержит следующие новации:

дерегуляция инвестиций за рубеж. Бизнес и население, которое сейчас вынуждено получать лицензии для инвестирования за рубеж, смогут в течение переходного периода осуществлять их в рамках электронного лимита, который не потребует получения каких-либо разрешительных документов, а впоследствии — вообще без ограничений;

упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой. В частности, место валютного контроля при осуществлении платежей за рубеж займет постфактум надзор за валютными операциями. Операции на сумму до 150 тыс грн не нуждаются в документарном сопровождении, а надзор за осуществлением операций свыше этой суммы будет упрощен.

Также для физических лиц будет повышен лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов — с 15 тыс грн до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сейчас это 150 тыс. грн), а для операций с использованием платежных карт этот лимит вообще будет отменен. Кроме того, в отношении почтовых отправлений физлиц, вместо действующего лимита в 300 евро, начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в 10 тыс евро;

расширение перечня валютных операций, доступных клиентам банков. Последние получат возможность рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривне, а и в валюте, а также проводить операции валютного свопа. В обоих случаях — если другой стороной является банк. Кроме того, они смогут не только покупать и продавать, а и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков;

Читайте также: Лимит на посылки: сколько придется переплачивать за покупки в иностранных магазинах

упрощение процедуры покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков. Так, сделки на суммы до 150 тыс. грн не будут требовать от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все сделки клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке;

расширение возможностей для проведения операций с банковскими металлами. Компании соответствующей специализации смогут покупать банковские металлы без ограничений, а также получат право из ввоза-вывоза через границу (сейчас такое право есть только у банков).

НБУ, валюта
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 8 ноября 2018
Среда, 7 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016