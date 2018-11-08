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Акцизы на алкоголь в следующем году повышать не будут

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Акцизы на алкоголь в следующем году повышать не будут

В 2019 не планируется менять акцизы на алкоголь, и бизнес-сообщество приветствует это решение. Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации по поводу принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта № 9260 о повышении акцизного налога на табачные изделия и ряда других акцизов, а также о снижении порога безналоговых пересылок для физических лиц.

В 2017 году акцизы на ликеро-водочные изделия были увеличены на 20%. Однако, это не обеспечило дополнительных поступлений в государственный бюджет, как предполагалось, но и привело к их уменьшению.

Так, объемы поступления в бюджет от произведенных и реализованных в Украине водки и ликеро-водочных изделий составили в 2017 году 6,246 млрд грн по сравнению с 6,405 млрд грн в 2016 году.

В период с 2014 по 2017 годы ставка акцизного налога выросла на 125% — с 56,42 грн за 1 л 100% спирта до 126,96 грн за 1 л 100% спирта. В то же время, поступления выросли всего на 14% — с 5,491 млрд грн до 6,246 млрд грн.

При этом доля нелегального рынка алкогольной продукции продолжает увеличиваться. И очередной рост ставок акцизного налога способствовал бы этому процессу.

Так, по оценкам Госслужбы статистики, уже более 50% крепкого алкоголя (водка, коньяк и т.п.) на нашем рынке являются нелегальными. С одной бутылки водки нелегалы сегодня зарабатывают в 100 раз больше, чем официальный производитель украинского алкоголя. От этого легальный бизнес терпит серьезные убытки.

При этом качество нелегального алкоголя часто не соответствует даже минимальным требованиям пищевой безопасности. По данным медиков, ежегодно более 10 тысяч человек оказываются в больнице из-за некачественного алкоголя.

«Производители и импортеры алкоголя приветствуют данное решение Верховной Рады и надеются на финальное принятие документа без внесения изменений по ставкам на алкоголь. Это позволит прозрачным производителям замедлить падение производства. А стране, в целом, сделать шаг в направлении урегулирования ситуация с нелегальным алкоголем на рынке» , - резюмировала ЕБА.

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Напомним, законопроектом предусматривается, в частности, увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%.

алкоголь, акцизы
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Четверг, 8 ноября 2018
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