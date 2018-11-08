США еще могут наложить санкции на «Северный поток – 2»

Президент США сохраняет возможность введения санкций за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил в четверг министр энергетики США Рик Перри на совместной пресс- конференции с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским.

«Наша позиция не изменилась. США не поддерживают проект „Северный поток — 2“. Я не видел никаких сигналов о том, что мы могли бы его как-то поддержать», — цитирует чиновника ТАСС.

«Санкции — это опция, которой располагает президент. Он будет принимать решение», — подчеркнул Перри.

Напомним, что США выступают против строительства трубопровода «Северный поток — 2», который должен пройти от России до Германии через Балтийское море в обход транзитных государств. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Соединенные Штаты считают, что новый газопровод поставит страны ЕС в зависимость от России.