Беларусь собралась стать «морской державой»

Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса «река-море» для выхода в Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Для реализации проекта может быть привлечен турецкий инвестор — компания Derin Shipping&Trading Co.
Как передает госагентство «БелТА», посол Беларуси в Турции Андрей Савиных заявляет, что реализация проекта «превратит Беларусь в морскую державу». Проект может быть реализован путем строительства портового терминала в деревне Нижние Жары (Брагинский р-н Гомельской обл.).
Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК (проект «Беларуськалия», мощность — около 2 млн тонн хлоркалия в год).
Беларусь уже в течение ряда лет рассматривает возможность создания нового транспортного коридора для перевозок грузов из республики водным путем по реке Днепр в порты Черного, Средиземного и Каспийского морей.
Строительство порта и идея восстановления полноценного судоходства по реке Днепр была поддержана президентами Беларуси и Украины в апреле 2017 года. Эти планы были подтверждены, в том числе и на состоявшемся в октябре этого года в Гомеле I Форуме Беларуси и Украины.
Украинская сторона подтверждает техническую возможность прохождения судов класса «река-море» от Киевской ГЭС до деревни Нижние Жары. При этом необходимо провести работы по дноуглублению протяженностью 103 км.
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