Беларусь договорилась с РФ о выделении кредита

Минск договорился с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия - заключение соответствующего соглашения, сообщил глава белорусского Минфина Максим Ермолович.
"Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны", - цитируют Ермоловича российские СМИ.
Напомним, в октябре первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси на сумму около $630 млн на рефинансирование долга страны перед Россией.
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