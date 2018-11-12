Беларусь договорилась с РФ о выделении кредита

Минск договорился с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия - заключение соответствующего соглашения, сообщил глава белорусского Минфина Максим Ермолович.

"Все в порядке, все решения приняты. Вопрос остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год. Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российской стороны, ни со своей стороны", - цитируют Ермоловича российские СМИ.

Напомним, в октябре первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси на сумму около $630 млн на рефинансирование долга страны перед Россией.