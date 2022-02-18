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Беларусь построит в России собственный порт

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Беларусь построит в России собственный порт

Беларусь построит свой порт под российским Санкт-Петербургом. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

«В нарушение международных соглашений нам закрыли дороги и пути, порты, где мы работали. Президент России отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии; дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт», — сказал он.

Белорусский лидер также указал, что Беларусь не вернется к транзиту грузов через территорию Украины и Литвы, которые ранее запретили Минску это делать.

По словам Лукашенко, западные страны якобы продолжат давить на Беларусь и Россию и искать повод для экономической войны. Он заверил, что, какая бы ни была ситуация и санкции, страны смогут из нее выйти, поскольку это «момент возможностей», в том числе для импортозамещения. «Мы умеем делать все», — заключил Лукашенко.

Напомним, еще в сентябре 2020 года Лукашенко в ходе встречи с губернатором Ленинградской области предложил построить в российском регионе совместный морской порт.

Лукашенко отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС, которая возводится за счет кредитов России.

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Лукашенко еще в августе 2020 года поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие, после того как страны ЕС заявили о готовящихся санкциях из-за президентских выборов в Беларуси. «30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — отмечал он.

Беларусь, Александр Лукашенко, порт
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