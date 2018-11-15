Путин ждет выборов в Украине, чтобы решить проблему Донбасса

Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса, уверен президент РФ Владимир Путин.

Путин считает, что страны Запада должны осуждать не выборы в Донбассе, а происходящие там политические убийства, заявил он на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, передают российские СМИ.

«Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело, — сказал президент. — Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные».

Россия будет работать с любыми новыми властями Украины, иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет, считает Путин.

«Мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения», — заявил глава государства.