Сквер возле посольства России назвали именем Немцова

Горсовет Киева присвоил скверу, расположенному неподалеку от здания посольства России в Украине, имя Бориса Немцова. В поддержку этого решения проголосовали 69 из 120 депутатов.

Напомним, что оппозиционный российский политик был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве.

Сквер, названный в честь Немцова в Киеве, расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, от здания посольства России его отделяет банк.

В феврале 2018 года имя Немцова присвоили площади перед посольством России в Вашингтоне, в мае имя российского политика получил сквер перед российским посольством в столице Литвы Вильнюсе.

В Москве размещение таблички памяти Бориса Немцова на Малой Ордынке, 3 (в доме, где жил убитый политик), власти согласовали только спустя три года после его убийства.