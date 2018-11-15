Сквер возле посольства России назвали именем Немцова

Горсовет Киева присвоил скверу, расположенному неподалеку от здания посольства России в Украине, имя Бориса Немцова. В поддержку этого решения проголосовали 69 из 120 депутатов.
Напомним, что оппозиционный российский политик был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве.
Сквер, названный в честь Немцова в Киеве, расположен на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта, от здания посольства России его отделяет банк.
В феврале 2018 года имя Немцова присвоили площади перед посольством России в Вашингтоне, в мае имя российского политика получил сквер перед российским посольством в столице Литвы Вильнюсе.
В Москве размещение таблички памяти Бориса Немцова на Малой Ордынке, 3 (в доме, где жил убитый политик), власти согласовали только спустя три года после его убийства.
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