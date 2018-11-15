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США ввели санкции за причастность к убийству журналиста Хашкаджи

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США ввели санкции за причастность к убийству журналиста Хашкаджи

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против 17 физических лиц, которые на момент убийства журналиста Джамаля Хашкаджи занимали должности в правительстве Саудовской Аравии, и будут работать с другими государствами для того, что привлечь всех виновных в преступлении к ответственности. Об этом говорится в распространенном заявлении госсекратаря США Майкла Помпео.

«Наши сегодняшние действия являются важным шагом в реагировании на убийство Хашкаджи. Госдепартамент будет продолжать изучать все факты, связанные с преступлением, консультироваться по данному вопросу с Конгрессом, а также работать с другими государствами, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашкаджи», — отметил Помпео.

Ранее Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что в черный список попал, в частности, генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби, который вылетел на родину 16 октября и не вернулся на турецкую территорию. Помимо него, рестрикции введены против бывшего советника саудовского наследного принца Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреба и еще 14 представителей саудовского правительства. Ограничения против них Минфин подвел под так называемый глобальный акт Магнитского — инструмент, с помощью которого США пресекают нарушения прав человека во всем мире.

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Напомним, что обозреватель газеты The Washington Post зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Следующие 18 дней мировые СМИ сообщали о том, что Хашкаджи был убит, а Эр-Рияд отвергал все обвинения. Как подтвердил 20 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб, журналист погиб в результате конфликта в консульстве в Стамбуле.

Саудовская Аравия, санкции, Майк Помпео, Джамаль Хашукджи
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