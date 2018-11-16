В Камбодже два лидера «красных кхмеров» получили пожизненные сроки

Два бывших высокопоставленных функционера режима «красных кхмеров», правившего в Камбодже в период с 1975 по 1979 год, приговорены в пятницу к пожизненному сроку заключения по обвинению в геноциде.

Действующий в Пномпене международный трибунал огласил свой окончательный вердикт по делу ближайших соратников диктатора Пол Пота — бывшего президента страны Кхиеу Самфана и главного идеолога режима Демократической Кампучии Нуон Чеа.

Как говорится в постановлении суда, 92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Самфан признаны виновными в геноциде своего народа. До этого в августе 2014 года международный трибунал уже признал их виновными в преступлениях против человечности и также приговорил к пожизненному заключению.

Международный трибунал под эгидой Организации Объединенных Наций для экс-деятелей полпотовского режима был учрежден еще в 2003 году решением Генеральной Ассамблеи ООН. После подготовки необходимых материалов трибунал в составе трех камбоджийских и трех иностранных судей приступил к работе весной 2009 года.

Иностранные эксперты, занимавшиеся расследованием преступлений режима Демократической Кампучии, собрали достаточное количество материала для привлечения к ответственности всех бывших соратников диктатора Пол Пота. Утверждается, что за время их четырехлетнего нахождения у власти от репрессий, голода, непосильного труда и болезней погибли порядка 2,5 млн камбоджийцев.