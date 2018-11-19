Трамп «предъявил счет» Пакистану

Президент США Дональд Трамп считает, что Пакистан является одной из тех стран, которая много брала у США, но ничего не отдавала взамен. С таким утверждением он выступил на своей странице в Twitter.
«Конечно, мы должны были схватить Усаму бен Ладена намного раньше... Мы платили миллиарды долларов Пакистану, а они не сказали нам, что он живет там. Дураки!» — написал глава государства.
«Мы больше не платим Пакистану миллиарды долларов, потому что они бы взяли эти деньги и не сделали бы ничего для нас: бен Ладен — это один из примеров, Афганистан — другой. Они были одной из многих стран, которые брали у Соединенных Штатов, не давая ничего взамен. Этому приходит конец!» — добавил Трамп.
В воскресенье в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что Исламабад «ничего не делает» для Вашингтона, имея в виду борьбу с терроризмом. Кроме того, по словам американского лидера, Пакистан помогал укрываться на своей территории главарю «Аль-Каиды» бен Ладену. Премьер-министр Пакистана Имран Хан отверг обвинения Трампа.
Отношения между Вашингтоном и Исламабадом начали ухудшаться после обнародования в августе 2017 года новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В начале января 2018 года Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительные действия против экстремистских группировок. 2 сентября Вашингтон окончательно отменил выделение Исламабаду $300 млн помощи.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016