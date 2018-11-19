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Трамп «предъявил счет» Пакистану

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Трамп «предъявил счет» Пакистану

Президент США Дональд Трамп считает, что Пакистан является одной из тех стран, которая много брала у США, но ничего не отдавала взамен. С таким утверждением он выступил на своей странице в Twitter.

«Конечно, мы должны были схватить Усаму бен Ладена намного раньше... Мы платили миллиарды долларов Пакистану, а они не сказали нам, что он живет там. Дураки!» — написал глава государства.

«Мы больше не платим Пакистану миллиарды долларов, потому что они бы взяли эти деньги и не сделали бы ничего для нас: бен Ладен — это один из примеров, Афганистан — другой. Они были одной из многих стран, которые брали у Соединенных Штатов, не давая ничего взамен. Этому приходит конец!» — добавил Трамп.

В воскресенье в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп заявил, что Исламабад «ничего не делает» для Вашингтона, имея в виду борьбу с терроризмом. Кроме того, по словам американского лидера, Пакистан помогал укрываться на своей территории главарю «Аль-Каиды» бен Ладену. Премьер-министр Пакистана Имран Хан отверг обвинения Трампа.

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Отношения между Вашингтоном и Исламабадом начали ухудшаться после обнародования в августе 2017 года новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане. Тогда Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В начале января 2018 года Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительные действия против экстремистских группировок. 2 сентября Вашингтон окончательно отменил выделение Исламабаду $300 млн помощи.

Пакистан, Дональд Трамп
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Понедельник, 19 ноября 2018
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