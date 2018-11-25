Все страны ЕС утвердили соглашение по Brexit

Лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit) и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после открытия саммита.
«27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили Соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС-Великобритания после Brexit», — заявил он.
Как говорится в итоговом документе лидеров стран сообщества, «саммит предлагает Еврокомиссии, Европарламенту и Совету ЕС предпринять необходимые шаги, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, и был обеспечен упорядоченный выход» Великобритании из состава ЕС.
Кроме того, лидеры 27 стран ЕС одобрили политическую декларацию по будущим отношениям с Великобританией.
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